TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU TARİHİ, ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi E-Devlet başvuru ekranı açıldı mı, başvurular başladı m, nasıl yapılır? 1+1 ve 2+1 daireler

Türkiye genelinde milyonlarca kişinin beklediği TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için geri sayım sona eriyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında başvurular, E-Devlet üzerinden alınacak. Uygun ödeme koşulları, düşük peşinat ve uzun vadeli taksit imkânlarıyla dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunan projede başvuru takvimi, il ve ilçe dağılımları, konut tipleri ve başvuru şartları belli oldu.
Ev sahibi olmanın kapıları yeniden açılıyor! TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru ekranı milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. 240 aya varan vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunan projede; başvuru tarihi, taksit miktarları, konut tipleri (1+1 ve 2+1) ve E-Devlet başvuru sistemi netleşti. Peki, başvurular ne zaman başlıyor, kimler yararlanabilecek?
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular, resmi takvime göre 10 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Başvurular 19 Aralık tarihine kadar alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Yoğunluğu dağıtmak amacıyla, başvuruların başladığı ilk 5 gün, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli başvurular yapılacak. 15 Kasım 2025 itibarıyla ise başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.
TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ
10 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar, 11 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar, 12 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlar, 13 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlar, 14 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar başvuru yapabilecek.
TOKİ 500 BİN KONUT YAPILACAK İLLER VE İLÇELER BELLİ OLDU
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli oldu.
Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.
Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.
İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.
Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.
Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.
Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına, "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/" adresinden ulaşılabiliyor.