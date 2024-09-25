Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ilde 390 arsa açık artırma ile satılacak. Arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeyle sahip olunabilecek. Peki TOKİ arsa satışı hangi illerde? TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta?

1 /6 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 25 ildeki 390 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. Bu iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de yer almakta. TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta, hangi illerde gerçekleşecek?

2 /6 TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ilde 390 arsa açık artırma ile satılacak.

3 /6 TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 2-3 Ekim'de yapılacak açık artırmayla konut, ticaret, sanayi, turizm tesisi, özel sağlık tesisi ve plansız nitelikteki arsalara peşin veya yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.

4 /6 Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

5 /6 TOKİ açık artırma arsa satışı hangi illerde? Muhammen bedeli 18 milyar 204 milyon 420 bin 164 lira olan yaklaşık 5 milyon 952 bin 408 metrekare büyüklüğündeki Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir,