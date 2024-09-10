TOKİ Adıyaman Besni Ali Erdemoğlu Mahallesi projesinde kura çekimi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar açıklanmış. Bu heyecan verici süreçte kazananlar kadar, sonuçları merak eden birçok kişi de bulunuyor. İşte TOKİ Adıyaman Besni konut belirleme kura sonuçları isim listesi...