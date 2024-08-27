TOKİ'nin Ankara Bala'da gerçekleştirdiği konut projesi kapsamında düzenlenen TOKİ, Ankara Bala konut belirleme kurası ile hak sahipleri belirleniyor. Bu kura ile birçok vatandaş hayalini kurduğu evlere kavuşma fırsatı buluyor. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, TOKİ Bala konut belirleme kurası sonuçları büyük bir merakla takip ediliyor. Kura sonucunda ev sahibi olan hak sahiplerinin isimleri TOKİ Bala konut belirleme kurası sonuçları isim listesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte TOKİ Ankara Bala konut belirleme kurası çekiliş sonucu isim listesi.
TOKİ Ankara Bala konut belirleme kurası ve TOKİ Bala konut belirleme kurası sonuçları isim listesi merak eden kişiler tarafından sıklıkla sorgulanmakta. TOKİ tarafından yapılan konut projelerinde, başvuruların çok olması nedeniyle kura çekilişi gerçekleştirilmektedir. Bala TOKİ konut belirleme kurası 28 Ağustos Çarşamba günü saat 11:00’da çekilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Ankara Bala 3. Etap 160 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Ankara Bala 2. Etap 208 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen 18 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası 28 Ağustos 2024, Saat 11:00’de TOKİ’nin YouTube kanalından canlı yayın ile yapılacak.
TOKİ Ankara Bala 3. Etap konut belirleme kura çekilişi CANLI İZLE
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 09 – 20 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bala Şubesi’nde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.