Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlara hitap edebilen yeni bir arsa projesini başlattı. Proje kapsamında Ankara ve İstanbul dahil olmak üzere toplam 25 şehirde 390 arsa açık artırma ile satışa çıkıyor. İşte arsa satışı peşinat ve vadeye ilişkin detaylar.

1 / 9 TOKİ, Türkiye'nin farklı şehirlerinde arsa satışlarına devam ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde satışa sunulacak arsalar, konut ihtiyacı olan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

2 / 9 TOKİ arsa satışı peşinat-vade ne kadar? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlara da hitap edebilen yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında Ankara ve İstanbul dahil olmak üzere toplam 25 şehirde 390 arsanın satışa çıkartılacağı açıklandı.



3 / 9 Konut, sanayi, ticaret, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile alıcılarını bulacak.

4 / 9 TOKİ açık artırma arsa satışı hangi illerde var? TOKİ tarafından satılacak arsaların muhammen bedeli 18 milyar 204 milyon 420 bin 164 lira. Ortalama metrekare büyüklüğü ise, 5 milyon 952 bin 408.



5 / 9 TOKİ tarafından açık artırma usulü ile satılacak 390 arsa; Adana, Antalya, Amasya, Eskişehir, Tekirdağ, Aydın, Bitlis, Batman, İstanbul, Malatya, Muğla, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Ankara, Elazığ, İzmir, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van'da bulunuyor.

6 / 9 TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman? TOKİ açık artırma arsa satışları 2-3 Ekim 2024 tarihinde saat 10:30’da gerçekleştirilecek. TOKİ tarafından satılacak arsa ve konut alanlarına, yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.

7 / 9 Satışa çıkartılacak arsalar içinde Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir'de akaryakıt istasyon alanı, İstanbul'da konut ve rekreasyon gibi alanlar bulunuyor.

8 / 9 TOKİ tarafından satılacak arsalar için açık artırma, 2 ve 3 Ekim saat 10.30'da yapılacak. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek.