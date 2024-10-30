Artvin merkez Seyitler Mahallesi’nde TOKİ tarafından hayata geçirilen 100 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 227 adet ve 3+1 nitelikli 104 adet olmak üzere toplamda 331 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Artvin Seyitler Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Artvin Seyitler Mahallesi konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, TOKİ Artvin merkez Seyitler Mahallesi Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 227 adet ve 3+1 nitelikli 104 adet olmak üzere toplamda 331 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapıldı. İşte TOKİ Artvin Seyitler Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 11 – 27 Kasım 2024 tarihleri arasında, zamanında gelemeyenler için ise, 28 –29 Kasım 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. – Ülke geneli tüm şubelerinde (Artvin Şubesi /temerküz şube) imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.
Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Sözleşme aşamasında; Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde başvuru tarihi itibari ile (Aralık 2019 veya Ocak 2020 ayı) son 3 yıldır ikamet ettiklerine dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.