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Aydın Söke TOKİ kurası canlı izle

17:19 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
<p>Söke TOKİ 2+1, 3+1 konut belirleme kurası sonuçları isim listesi</p>
Söke TOKİ 2+1, 3+1 konut belirleme kurası sonuçları isim listesi

TOKİ Aydın Söke konut belirleme kurası için nefesler tutuldu. Kura sonucu konut sahibi olanlar, noter huzurundan çekilen çekilişler neticesinde konutların yerleri netleşiyor. Peki TOKİ Aydın Söke konut belirleme kurası ne zaman çekilecek, TOKİ Söke kura sonuçları isim listesi ne zaman belli olacak?

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TOKİ konut belirleme kurası, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen konut projelerinde, başvuru yapan vatandaşlar arasından konut sahibi olacak kişilerin belirlendiği bir süreçtir.

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TOKİ projelerine belirlenen süre içerisinde başvurular alınır. Yapılan başvurular, belirlenen kriterlere göre değerlendirilir. Başvuru değerlendirmesinin ardından, noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilir. Kura sonucu, konut sahibi olacak kişiler belirlenir. Hak sahiplerinin konut tipleri ise konut belirleme kurası sonucu belirlenir.

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TOKİ Aydın Söke konut belirleme kurası sonuçları

TOKİ Aydın Söke konut belirleme kurası için nefesler tutuldu. Aydın Söke konut belirleme kurası 15 Ağustos Perşembe saat 11:00’da gerçekleştirilecek. Aydın TOKİ konut belirleme kuraları çekilir çekilmez isim listesi burada yer alacaktır.

TOKİ Aydın Söke çekilişi CANLI İZLE

#TOKİ
#Aydın
#Söke
#konut belirleme kurası sonuçları
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TOKİ Muğla Fethiye konut belirleme kura sonuçları isim listesi