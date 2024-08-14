TOKİ Aydın Söke konut belirleme kurası için nefesler tutuldu. Kura sonucu konut sahibi olanlar, noter huzurundan çekilen çekilişler neticesinde konutların yerleri netleşiyor. Peki TOKİ Aydın Söke konut belirleme kurası ne zaman çekilecek, TOKİ Söke kura sonuçları isim listesi ne zaman belli olacak?

1 / 3 TOKİ konut belirleme kurası, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen konut projelerinde, başvuru yapan vatandaşlar arasından konut sahibi olacak kişilerin belirlendiği bir süreçtir.

2 / 3 TOKİ projelerine belirlenen süre içerisinde başvurular alınır. Yapılan başvurular, belirlenen kriterlere göre değerlendirilir. Başvuru değerlendirmesinin ardından, noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilir. Kura sonucu, konut sahibi olacak kişiler belirlenir. Hak sahiplerinin konut tipleri ise konut belirleme kurası sonucu belirlenir.