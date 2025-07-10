TOKİ BAŞVURU E DEVLET 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Türkiye genelinde evi olmayan dar gelirli vatandaşlar için umut olan TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi, kamuoyunun yakın takibinde. 81 ili kapsayacak dev projeye ilişkin başvuru süreci ve detaylar için gözler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çevrildi. Bakan Murat Kurum, sosyal konutlarla ilgili yaptığı son açıklamada “Gençlerimizi, emeklilerimizi ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız” diyerek projeye dair heyecanı artırdı. Başvuru şartları ve illere göre konut dağılımı gibi merak edilen detayların, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

1 /5 TOKİ’nin 250 bin konutluk yeni sosyal konut hamlesi, barınma ihtiyacına çözüm arayan binlerce vatandaşın gündeminde. Projenin detayları henüz açıklanmasa da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Evi olmayan vatandaşlarımız için kapsamlı bir kampanya hazırlıyoruz” sözleri heyecan yarattı. Konutların hangi illerde inşa edileceği, kimlerin başvurabileceği ve başvuru takviminin ne zaman duyurulacağı merakla bekleniyor. Sosyal konut projesinin, Türkiye genelinde barınma sorununa çözüm olması hedefleniyor.

2 /5 TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu. "Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

3 /5 TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLAR NELER? İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek.

4 /5 TOKİ sosyal konut başvurularının 2025 Haziran tarihinden sonra başlaması bekleniyor. Başvuruların alınacağı tarihler, şartlar ve hangi ilde ne kadar konut inşa edileceğine dair bilgi gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.