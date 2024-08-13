Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Bayburt Merkez Şingah Mahallesi 393 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli ve 3+1 olmak üzere 301 konut için konut belirleme kurası gerçekleştirilecek. Peki TOKİ Bayburt Şingah Mahallesi 2+1, 3+1 konut kura sonuçları tam listesi ne zaman belli olacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Bayburt Merkez Şingah Mah. 393 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 213 adet ve 3+1 nitelikli 88 adet olmak üzere toplamda 301 adet konut için gerçekleştirilecek 'Konut Belirleme Kurası' 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek.
TOKİ Bayburt 2+1 ve 3+1 konut belirleme kura çekilişi CANLI İZLE
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 26 Ağustos – 20 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası - Bayburt Şubesi’nde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; Konutlar %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Memur maaş artış endeksi ile sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.
Sözleşme Aşamasında ibraz edilecek belgeler; Başvurulan projenin bulunduğu il nüfus kütüğüne kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir.
Kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden / e-devletten alınacak başvuru tarihi itibari ile (Aralık 2019/Ocak 2020 ayı) 1 (bir) yıldır projenin bulunduğu ilde ikamet ettiğini gösterir belge, Hane halkı gelirinin Başvuru tarihi itibari ile (Aralık 2019 veya Ocak 2020 ayı) en fazla net 5.500-₺ olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları Sosyal Güvenlik Kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.) Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sözleşme aşamasında Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.