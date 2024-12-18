Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işyeri projelerinde yer alan Çorum işyerleri kurası ile 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri hak sahipleri belirlendi. İşte Çorum TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

1 /31 TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Çorum’da ilk evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Çorum merkez işyerleri kurası çekilişi sonuçlarını merakla bekliyordu. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle işyerlerinin hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Youtube kanalı canlı yayında çekilen Çorum merkez 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri kurası sonuçları isim listesi.

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