TOKİ Denizli-Çameli konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yatay mimari olarak yapılan 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belirlendi. Kura sonrası TOKİ Çameli kura çekiliş sonuçları isim listesi netleşti.
TOKİ tarafından gerçekleştirilen Denizli-Çameli (133) Toplu Konut Projesinde, Kuralı Satış kapsamında “Konut Belirleme Kurası” 07 Ağustos 2024 tarihi saat 11:00‘da noter huzurunda gerçekleştirildi. TOKİ Denizli-Çameli Bıçakcı mahallesi 133 konut kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Denizli-Çameli Bıçakcı mahallesi konut belirleme kurası bugün çekiliyor. 2+1 91 adet, 3+1 30 adet konutun hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura neticesinde belirlenecek.
Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihi olarak 12-16 Ağustos 2024 tarihleri olarak açıklandı. Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için 21-23 Ağustos tarihleri arasında sözleşme imzalanacak.
Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 07 Ağustos 2024 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 12 Ağustos 2024 - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 3+1 konut için 15 adet 2+1 konut için 40 adet yedek hak sahibi belirlenecektir. Sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.