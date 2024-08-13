TOKİ Denizli Çivril 250 bin sosyal konut kura belirleme sonuçları belli oldu. Yatay mimari olarak yapılan 2+1 ve 3+1 konutların yerleri noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası netleşti. Toplamda 160 konut 103 hak sahibi bulunuyor. İşte Denizli Çivril TOKİ 2. Etap 2+1, 3+1 konut belirleme kurası sonuçları tam listesi.
TOKİ tarafındana gerçekleştirilen 250 bin sosyal konut Denizli-Çivril 2. Etap Toplu Konut Projesinde, tüm hak sahipleri (Asil ve Yedek) için “Konut Belirleme Kurası gerçekleştiriliyor. Çivril TOKİ 2. etap konutları hak sahiplerinin gözü konut belirleme kura çekiliş sonuçlarında.
TOKİ Denizli Çivril konut yerleri belirleme kurası bugün saat 14:00’da gerçekleştirili. TOKİ Denizli Çivril konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.
TOKİ Denizli Çivril 2+1, 3+1 konutları fiyat listesi