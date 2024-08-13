TOKİ Denizli Çivril 250 bin sosyal konut kura belirleme sonuçları belli oldu. Yatay mimari olarak yapılan 2+1 ve 3+1 konutların yerleri noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası netleşti. Toplamda 160 konut 103 hak sahibi bulunuyor. İşte Denizli Çivril TOKİ 2. Etap 2+1, 3+1 konut belirleme kurası sonuçları tam listesi.

1 / 18 TOKİ tarafındana gerçekleştirilen 250 bin sosyal konut Denizli-Çivril 2. Etap Toplu Konut Projesinde, tüm hak sahipleri (Asil ve Yedek) için “Konut Belirleme Kurası gerçekleştiriliyor. Çivril TOKİ 2. etap konutları hak sahiplerinin gözü konut belirleme kura çekiliş sonuçlarında.

2 / 18 TOKİ Denizli Çivril konut yerleri belirleme kurası bugün saat 14:00’da gerçekleştirili. TOKİ Denizli Çivril konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.

3 / 18

4 / 18

5 / 18

6 / 18

7 / 18

8 / 18

9 / 18

10 / 18 TOKİ Denizli Çivril 2+1, 3+1 konutları fiyat listesi

11 / 18

12 / 18

13 / 18

14 / 18

15 / 18

16 / 18

17 / 18