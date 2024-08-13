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TOKİ Denizli Çivril 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi

14:30 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 14:30 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>TOKİ Denizli Çivril 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi</p>
TOKİ Denizli Çivril 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi

TOKİ Denizli Çivril 250 bin sosyal konut kura belirleme sonuçları belli oldu. Yatay mimari olarak yapılan 2+1 ve 3+1 konutların yerleri noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası netleşti. Toplamda 160 konut 103 hak sahibi bulunuyor. İşte Denizli Çivril TOKİ 2. Etap 2+1, 3+1 konut belirleme kurası sonuçları tam listesi.

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TOKİ tarafındana gerçekleştirilen 250 bin sosyal konut Denizli-Çivril 2. Etap Toplu Konut Projesinde, tüm hak sahipleri (Asil ve Yedek) için “Konut Belirleme Kurası gerçekleştiriliyor. Çivril TOKİ 2. etap konutları hak sahiplerinin gözü konut belirleme kura çekiliş sonuçlarında.

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TOKİ Denizli Çivril konut yerleri belirleme kurası bugün saat 14:00’da gerçekleştirili. TOKİ Denizli Çivril konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.

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TOKİ Denizli Çivril 2+1, 3+1 konutları fiyat listesi

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#TOKİ Denizli Çivril
#Çivril 2. etap TOKİ konut belirleme kurası sonuçları
#TOKİ
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TOKİ Bayburt konut belirleme kura sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi