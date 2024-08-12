TOKİ Denizli Çivril 250 bin sosyal konut kura belirleme sonuçları belli oluyor. Yatay mimari olarak yapılan 2+1 ve 3+1 konutların yerleri noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belirlenecek. Kura sonrası TOKİ Çivril konutlarında yerler belli olacak. Peki TOKİ Denizli Çivril konut belirleme kurası canlı olarak nasıl, nereden takip edilecek. İşte Denizli Çivril TOKİ 2. Etap 2+1, 3+1 konut belirleme kurası sonuçları tam listesi.

1 / 11 TOKİ tarafındana gerçekleştirilen 250 bin sosyal konut Denizli-Çivril 2.Etap Toplu Konut Projesinde, tüm hak sahipleri (Asil ve Yedek) için “Konut Belirleme Kurası gerçekleştirilecek. Çivril TOKİ 2. etap konutları hak sahiplerinin gözü konut belirleme kura çekiliş sonuçlarında.

2 / 11 TOKİ Denizli Çivril konut yerleri belirleme kurası 13 Ağustos 2024 Salı günü saat 14:00’da gerçekleştirilecek. Kura çekilişi TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından (Youtube,) takip edilebilecek. TOKİ Denizli Çivril kura çekilişi CANLI İZLE

3 / 11 TOKİ Denizli Çivril 2+1, 3+1 konutları fiyat listesi

4 / 11

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11