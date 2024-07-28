|
Özgün

TOKİ deprem konutları ardı ardına teslim ediliyor: Araban birinci etap 220 adet konut hak sahiplerine veriliyor

10:50 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
<p>TOKİ deprem konutları ne zaman bitecek, teslim tarihi ne zaman?</p>
TOKİ deprem konutları ne zaman bitecek, teslim tarihi ne zaman?

Araban'da depremzedeler için inşa edilen konutların teslim edilmeye başlanmasına sayılı günler kaldı. Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, “Teslime hazır hale gelen birinci etap 220 adet daireler hak sahibi olan vatandaşlarımıza en kısa sürede teslim edilecektir.” dedi. Peki Araban’da diğer etaplar ne zaman bitecek, afad konutları teslim tarihi ne zaman?

1/ 5

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilçede inşaatı tamamlanan 220 konutun teslim edileceğini bildirdi. İşte TOKİ Gaziantep Araban deprem konutları teslim tarihi.

2/ 5

Araban’da 220 adet 1. etap deprem konutları hak sahiplerine teslim edilecek. Araban İlçesi Kaymakamı Özgür İşçimen, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz ile birlikte ilçede yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

3/ 5

 Deprem konutlarını gezerek yetkililerden bilgi alan İlçe Kaymakam İşçimen,’’İlçemizde yapılmakta olan TOKİ konutlarını Emniyet Amiri ve Yüklenici Firma Yetkilileri ile yerinde incelemelerde bulunduk.

4/ 5

Temizlik işleri hariç teslime hazır hale gelen birinci etap 220 adet daireler hak sahibi olan vatandaşlarımıza en kısa sürede teslim edilecektir.


5/ 5

Diğer etaplar ise çevre düzenlemesi ve sosyal donatı alanları ile birlikte en geç Ekim ayında bitirilecek’’ dedi.

#Gaziantep
#TOKİ
#deprem konutları
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangi belediyelerin SGK’ya ne kadar borcu var? İşte SGK'ya en borçlu belediyeler