TOKİ deprem konutları ne zaman bitecek, teslim tarihi ne zaman?

Araban'da depremzedeler için inşa edilen konutların teslim edilmeye başlanmasına sayılı günler kaldı. Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, “Teslime hazır hale gelen birinci etap 220 adet daireler hak sahibi olan vatandaşlarımıza en kısa sürede teslim edilecektir.” dedi. Peki Araban’da diğer etaplar ne zaman bitecek, afad konutları teslim tarihi ne zaman?

1 / 5 Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilçede inşaatı tamamlanan 220 konutun teslim edileceğini bildirdi. İşte TOKİ Gaziantep Araban deprem konutları teslim tarihi.

2 / 5 Araban’da 220 adet 1. etap deprem konutları hak sahiplerine teslim edilecek. Araban İlçesi Kaymakamı Özgür İşçimen, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz ile birlikte ilçede yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

3 / 5 Deprem konutlarını gezerek yetkililerden bilgi alan İlçe Kaymakam İşçimen,’’İlçemizde yapılmakta olan TOKİ konutlarını Emniyet Amiri ve Yüklenici Firma Yetkilileri ile yerinde incelemelerde bulunduk.

4 / 5 Temizlik işleri hariç teslime hazır hale gelen birinci etap 220 adet daireler hak sahibi olan vatandaşlarımıza en kısa sürede teslim edilecektir.

