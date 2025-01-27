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TOKİ Elazığ konut belirleme kura sonuçları isim listesi

TOKİ Elazığ konut belirleme kura sonuçları isim listesi

12:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
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<p>TOKİ Elazığ Ağın konut belirleme kura sonuçları</p>
TOKİ Elazığ Ağın konut belirleme kura sonuçları

TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Elazığ Ağın sosyal konut projesinde hak sahipleri için 2+1 tipi 101 ve 3+1 tipi 22 olmak üzere toplam 123 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Elazığ Ağın konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Elazığ Ağın’da konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Elazığ Ağın Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 101 adet ve 3+1 nitelikli 22 adet olmak üzere toplamda 123 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. İşte TOKİ Elazığ Ağın konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Elazığ Ağın konut belirleme kura sonuçları isim listesi

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 10 Şubat- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin tüm şubelerinde imzalanacak olup, projenin Temerküz Şubesi T.C. Ziraat

Bankası A.Ş. Ağın/Elazığ Şubesi’dir.

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahiplerinden, 10 Şubat-28 Şubat 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin tüm şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler ibraz edilecektir.

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