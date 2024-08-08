TOKİ Erzurum Aşkale konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yatay mimari olarak yapılan 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belirleniyor. Kura sonrası TOKİ Aşkale 2. etap kura çekiliş sonuçları isim listesi canlı yayınla netleşiyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Erzurum Aşkale 2. Etap 2+1 ve 3+1 toplan 164 konut için konut belirleme kurası bugün saat 11:00’da yapılıyor. TOKİ Erzurum Aşkale konut kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Erzurum Aşkale 2. Etap 164/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Söz konusu proje kapsamında inşa ettirilen; İdaremiz stoklarında yer alan 2+1 nitelikli 114 konut ve 3+1 nitelikli 50 konut olmak üzere toplam 164 adet konut için gerçekleştirilecek konut belirleme kura çekilişi TOKİ’nin Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta.
Konut Belirleme ve Hak Sahipliği Kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 19– 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aşkale Şubesi’nde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
TOKİ konutları satış sözleşmesi ne zaman imzalanacak?
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahiplerinden, 19– 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aşkale Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.
Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.
Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı tahsil edilecektir.