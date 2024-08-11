TOKİ Erzurum merkez 100 bin sosyal konut kura belirleme sonuçları belli oluyor. Kura sonrası TOKİ Aziziye ve Yakutiye 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonrası hak sahiplerinin daire yerleri netleşmiş olacak. İşte Erzurum TOKİ Aziziye Yeşil Mahallesi ile Yakutiye Soğukçermik mahallesi 2+1, 3+1 konut kura sonuçları tam listesi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Erzurum İli Aziziye İlçesi Yeşil Mahallesi 738 Konut Projesi kapsamında inşa edilen 667 konut, Erzurum İli Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesi 488 Konut projesi kapsamında inşa edilen 88 konut olmak üzere toplam 755 konut için gerçekleştirilecek TOKİ Erzurum Konut Belirleme Kurası 12 Ağustos 2024, Saat 11:00 'de gerçekleştirilecek. TOKİ Erzurum konut kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Erzurum Aziziye ve Yakutiye konut belerleme kurası İki projede toplam 755 konut için gerçekleştirilecek “Konut Belirleme Kurası” 12 Ağustos 2024, Saat 11:00’ de İdaremizin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılacaktır.
TOKİ Erzurum konut belirleme kura çekilişi sonuçları CANLI İZLE
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 19 Ağustos – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşi 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde başvuru tarihi itibari ile (Aralık 2019/Ocak 2020 ayı) son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 19 Ağustos – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yukarıda belirtilen Banka Şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler ibraz edilecektir.
Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.
TOKİ Erzurum 2+1 Konut Satış Fiyatları
TOKİ Erzurum 2+1 Konut Satış Fiyatları
TOKİ Erzurum 2+1 Konut Satış Fiyatları