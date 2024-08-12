TOKİ Eskişehir Sarıcakaya Bilal Habeşi Mah. 77 adet Konut Projesi kapsamında yer alan konutların kura belirleme çekilişi gerçekleştirilecek. Sarıcakaya TOKİ kura çekilişi neticesinde hak sahiplerinin konut yerleri belli olacak. Peki Eskişehir Sarıcakaya TOKİ konut belirleme kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Sarıcakaya 2+1, 3+1 konut yeri belirleme çekilişi nereden canlı izlenecek? İşte detaylar.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Eskişehir Sarıcakaya 77 konut belirleme kurası gerçekleştirilecek. Bilal Habeşi Mahallesi'nde hayata geçirilen 77 adet konut ve 4 adet dükkan için konut belirleme kurası 13 Ağustos Salı günü saat 11:00’da çekilecek.
TOKİ Eskişehir Sarıcakaya konut belirleme kura çekilişi CANLI İZLE
Eskişehir Sarıcakaya projesindeki konut tipleri 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon olarak tasarlandı.
Eskişehir Sarıcakaya TOKİ projesi kapsamındaki 2+1 daireler 75 metrekare ile 85 metrekare arasında, 3+1 daireler ise 105 metrekare arasında değişiklik gösterebiliyor.
TOKİ Eskişehir Sarıcakaya projesinde yer alan daireler için 240 ay vade fırsatı sunuluyor.
TOKİ Eskişehir Sarıcakaya hak sahipleri listesi.