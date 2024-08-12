Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Eskişehir Sarıcakaya 77 konut belirleme kurası gerçekleştirilecek. Bilal Habeşi Mahallesi'nde hayata geçirilen 77 adet konut ve 4 adet dükkan için konut belirleme kurası 13 Ağustos Salı günü saat 11:00’da çekilecek.

TOKİ Eskişehir Sarıcakaya konut belirleme kura çekilişi CANLI İZLE



