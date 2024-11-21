TOKİ Gaziantep Şehitkamil konut belirleme kurası çekiliyor

Gaziantep Şehitkamil’de TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2+1 nitelikli 337 adet ve 3+1 nitelikli 1.125 adet olmak üzere toplamda 158 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Gaziantep Şehitkamil konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Gaziantep Şehitkâmil 4000 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; On (10) adet projede toplam 2+1 tipi 337 ve 3+1 tipi 1.125 adet konut için Konut Belirleme Kurası gerçekleştirilecek. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Gaziantep Şehitkamil konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurası toplam 2+1 tipi 337 ve 3+1 tipi 1125 adet konut için gerçekleştirilmekte.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 02 Aralık 2024 – 16 Ocak 2025 tarihleri arasında imzalanacaktır. Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Gaziantep Şehitkâmil 4000 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
-İlk taksit ödemesi, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
-İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
-İlk taksit ödemesi, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
-İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.