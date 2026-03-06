TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Hatay hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay’da hayata geçirilecek 13 bin 289 konut için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura programı, Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, Hatay TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edecek. İşte TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları kazananlar tam isim listesi sorgulama ekranı.

HATAY TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

3 /4 Hatay TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu? 500 bin sosyal konut projesinde Hatay TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.

TOKİ Hatay kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın