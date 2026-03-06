Yeni Şafak
TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Hatay hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

6/03/2026, الجمعة
G: 6/03/2026, الجمعة
TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay’da hayata geçirilecek 13 bin 289 konut için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura programı, Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, Hatay TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edecek. İşte TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları kazananlar tam isim listesi sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde Hatay’da yapılacak 13 bin 289 sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün yapılacak. Hatay TOKİ kura çekiliş programı, Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Hatay kura sonuçları ve 500 bin sosyal konut projesi kapsamında açıklanan kazananlar tam isim listesi sorgulama ekranı üzerinden hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.

Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’ndaki kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Hatay TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Hatay TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Hatay TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.


TOKİ konutları Hatay'da hangi ilçelerde var?

Merkez (Antakya, Defne) 6800

Altınözü 500

Arsuz 200

Belen 300

Dörtyol 270

Erzin 50

Hassa 1500

İskenderun 1354

Kırıkhan 600

Kumlu 70

Payas 95

Reyhanlı 750

Samandağ 500

Yayladağı 300

