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TOKİ 33 ilde 454 iş yerini açık artırma ile satıyor: Başvuru tarihi ve ödeme planı netleşti

TOKİ 33 ilde 454 iş yerini açık artırma ile satıyor: Başvuru tarihi ve ödeme planı netleşti

14:503/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>TOKİ iş yeri satışı</p>
TOKİ iş yeri satışı

TOKİ, 33 ilde yer alan 454 iş yerini satışa çıkaracağını duyurdu. İki gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul'da yapıldığı gibi çevrim içi şekilde de teklif vermeye açık olacak. Alıcılar, istedikleri arsaya yüzde 15 peşinat ödeyerek sahip olabilecek. Pekki TOKİ 454 iş yeri satışı ne zaman ve nerede? TOKİ işyeri satışı ödeme planı nasıl?

TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini açık artırma ile satıyor. İki gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul'da yapıldığı gibi çevrim içi şekilde de teklif vermeye açık olacak. alıcılar, istedikleri arsaya yüzde 15 peşinat ödeyerek sahip olabilecek. Peki, 454 iş yeri satışı ne zaman ve nerde yapılacak, TOKİ iş yeri satışı ödeme planı nasıl?

TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ, 33 ildeki 454 iş yerini 18-19 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'da açık artırma yöntemi ile satacak.

TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ NEREDE?

TOKİ iş yeri satışı iki şehirde gerçekleşecek. Adresler şöyle;

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

TOKİ İŞ YERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

Alıcılar istedikleri arsayı yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile ödeyebilecek.

TOKİ İŞ YERLERİ HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Düzce, Yalova, İzmir, Muğla, Antalya, Osmaniye, Malatya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Samsun, Trabzon, Uşak, Diyarbakır, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ankara, Çorum, Kırıkkale, Manisa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bartın, Gümüşhane, Konya.

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