TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini açık artırma ile satıyor. İki gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul'da yapıldığı gibi çevrim içi şekilde de teklif vermeye açık olacak. alıcılar, istedikleri arsaya yüzde 15 peşinat ödeyerek sahip olabilecek. Peki, 454 iş yeri satışı ne zaman ve nerde yapılacak, TOKİ iş yeri satışı ödeme planı nasıl?