TOKİ, uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara, aylık sadece 6 bin lira taksitle daire satışı gerçekleştirecek. Satış fiyatı 1 milyon 806 bin lira olan daireler için 180 bin lira peşinat ödemek gerekiyor. Kalan miktar ise 240 ay vade seçeneğinde aylık 6 bin lira taksitle ödenebilecek. Bu kampanya ile dar ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olması hedefleniyor.