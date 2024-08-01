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TOKİ açıkladı o illerde yaşayanlar konut sahibi olacak! 6 bin TL taksitle satışlar başlayacak: 2+1, 3+1 peşinat ve aylık taksit tutarı

13:30 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>TOKİ konut satışları</p>
TOKİ konut satışları

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenler için müjdeli haber! TOKİ, 30'dan fazla ilde 6.000 TL gibi uygun taksitlerle daire satışı yapacağını duyurdu. Bu kampanya, özellikle ilk defa ev alacak olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Peki TOKİ konut satışı yapılacak iller hangileri? İşte TOKİ 2+1, 3+1 peşinat ve aylık taksit tutarı.

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TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyenler için müjdeli bir haber verdi. Yapılan duyuruya göre, 30'dan fazla şehirde düşük taksitlerle konut sahibi olma imkânı sunulacak.

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TOKİ, uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara, aylık sadece 6 bin lira taksitle daire satışı gerçekleştirecek. Satış fiyatı 1 milyon 806 bin lira olan daireler için 180 bin lira peşinat ödemek gerekiyor. Kalan miktar ise 240 ay vade seçeneğinde aylık 6 bin lira taksitle ödenebilecek. Bu kampanya ile dar ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olması hedefleniyor.

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Bu fırsat, özellikle büyük şehirlerde ev sahibi olmanın zorlaştığı bu dönemde, birçok aile için önemli bir avantaj sağlayacak. TOKİ'nin bu hamlesi, konut sektöründe canlılık yaratırken, aynı zamanda vatandaşların konut ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacak.

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TOKİ KONUT SATIŞI HANGİ İLLERDE?

Konut satışı yapılacak illere şu şekilde yer verildi;

İstanbul

Karabük

Kocaeli

Ankara

Tekirdağ

Rize

Çanakkale

Çorum

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Ispart

Konya

Manisa

Düzce

Şırnak

Balıkesir

Bursa

Bitlis

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Şanlıurfa

Kayseri

Nevşehir

Edirne

Sakarya

Niğde

Bartın

Bingöl

Sivas


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TOKİ konut satışı ödeme planı

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TOKİ açıkladı o illerde yaşayanlar konut sahibi olacak! 6 bin TL taksitle satışlar başlayacak: 2+1, 3+1 peşinat ve aylık taksit tutarı