Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenler için müjdeli haber! TOKİ, 30'dan fazla ilde 6.000 TL gibi uygun taksitlerle daire satışı yapacağını duyurdu. Bu kampanya, özellikle ilk defa ev alacak olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Peki TOKİ konut satışı yapılacak iller hangileri? İşte TOKİ 2+1, 3+1 peşinat ve aylık taksit tutarı.
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyenler için müjdeli bir haber verdi. Yapılan duyuruya göre, 30'dan fazla şehirde düşük taksitlerle konut sahibi olma imkânı sunulacak.
TOKİ, uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara, aylık sadece 6 bin lira taksitle daire satışı gerçekleştirecek. Satış fiyatı 1 milyon 806 bin lira olan daireler için 180 bin lira peşinat ödemek gerekiyor. Kalan miktar ise 240 ay vade seçeneğinde aylık 6 bin lira taksitle ödenebilecek. Bu kampanya ile dar ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olması hedefleniyor.
Bu fırsat, özellikle büyük şehirlerde ev sahibi olmanın zorlaştığı bu dönemde, birçok aile için önemli bir avantaj sağlayacak. TOKİ'nin bu hamlesi, konut sektöründe canlılık yaratırken, aynı zamanda vatandaşların konut ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacak.
TOKİ KONUT SATIŞI HANGİ İLLERDE?
Konut satışı yapılacak illere şu şekilde yer verildi;
İstanbul
Karabük
Kocaeli
Ankara
Tekirdağ
Rize
Çanakkale
Çorum
Ispart
Konya
Manisa
Düzce
Şırnak
Balıkesir
Bursa
Bitlis
Şanlıurfa
Kayseri
Nevşehir
Edirne
Sakarya
Niğde
Bartın
Bingöl
Sivas