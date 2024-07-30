Bakanlığın ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir yandan vatandaşların güvenli yerlere taşınması sağlanırken bir yandan da yeni evler yöresel mimariye uygun bir şekilde planlandı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yöresel mimariye uygun köy evlerinin inşasına başlandı. İller Bankası, altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi. Bir yıl içinde 550 evin anahtarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından afetzedelere teslim edildi."



