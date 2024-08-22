TOKİ Nevşehir Karasoku Mahallesi 1. etap kentsel dönüşüm projesinde konut belirleme kura tarihleri merak konusu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Nevşehir merkez sosyal konutlarının hak sahipleri için; Karasoku mahallesi 3+1 nitelikli konutların konut belirleme kurası yapılacak. Peki TOKİ Nevşehir konut belirleme kurası ne zaman çekilecek?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Nevşehir merkez sosyal konutlarının hak sahipleri için; Karasoku 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesinde 3+1 nitelikli konutları konut belirleme kurası yapılacak. Peki TOKİ Nevşehir konut belirleme kurası ne zaman çekilecek?
Nevşehir İli Merkez İlçesi Karasoku 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi 41 Adet Konut Projesinde inşa ettirilen; 3+1 nitelikli 14 konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası 26 Ağustos 2024 Salı Saat 11:00’de TOKİ'nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılacaktır.
TOKİ Nevşehir Kentsel dönüşüm projesi konutları konut belirleme kura çekilişi CANLI İZLE
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 02 – 06 Eylül 2024 tarihleri arasında T.Halk Bankası Nevşehir Merkez Şubesi’nde imzalanacaktır
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
İlk dönemsel artış Ocak 2025 tarihinde uygulanacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.