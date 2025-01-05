TOKİ tarafından hayata geçirilecek 250 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçlayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesidir. Sosyal konutta müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan, "Yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz." dedi. Proje kapsamında, 81 ilde toplam 250 bin konutun inşa edilmesi planlanmakta. Konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak. TOKİ başvurusu e Devlet üzerinden alınacak. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Trabzon için TOKİ başvurusu var mı? İşte detaylar.
TOKİ konut başvuruları ne zaman alınacak sorusu vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. TOKİ 250 bin konut başvuru takvimi kapsamında, başvuruların başlayacağı tarih ve şartlar TOKİ'nin resmi açıklamalarıyla duyulmakta. TOKİ sosyal konut başvuruları için belirlenen şartlar arasında gelir düzeyi, hane halkı sayısı ve ikamet şartları gibi kriterler yer alıyor. Ödeme planı ve fiyatlandırma ile ilgili detaylar, başvuru süreci başladığında TOKİ tarafından açıklanmakta. İşte TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hakkında güncel bilgiler.
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ'nin en büyük projelerinden biri olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında birçok konut inşa edilmekte. TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak.
Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık.
Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz."
TOKİ SOSYAL KONUTLAR NEREYE HANGİ İLE YAPILACAK?
Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.'' denildi.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut ile kira fiyatlarının, enflasyon artışında ve hayat pahalılığı algısının yerleşmesinde önemli rol oynadığını belirterek, 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisini asimetrik olarak gördüklerini söyledi. Bunun da önüne geçecek bir adım atmanın hazırlığı içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1 gibi... Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
TOKİ SOSYAL KONUTLAR İSTANBUL’A YAPILACAK MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak.
İhale Süreci ve Tarihleri: Projenin ihale süreçleri 7 Kasım 2024 tarihinde başlamış olup, Haziran 2025'e kadar devam edecektir.
Bu süreçte, 70 ilde toplam 165 bin 55 konutun ihalesi gerçekleştirilecektir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler, en fazla konutun inşa edileceği iller arasında yer almaktadır.
İSTANBUL’DA TOKİ KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?
İstanbul'daki Projeler: İstanbul'da Arnavutköy, Tuzla, Esenler ve Silivri ilçelerinde TOKİ sosyal konut inşa edilmesi planlanmaktadır.
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak. Sosyal konut projelerimizin ihale planlamasına aşağıdaki listeden ulaşılabilir.
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Trabzon için TOKİ başvurusu var mı?