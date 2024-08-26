TOKİ Sosyal Konut Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan TOKİ, sosyal konut projeleriyle dikkat çekiyor. Bu projelerde yer almak için belirlenen başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlar, TOKİ'nin sunduğu ödeme seçeneklerinden yararlanarak konut sahibi olabiliyorlar. Konut projelerinin konumları ve özellikleri, başvuru öncesinde detaylı olarak incelenebilir. TOKİ sosyal konut projelerinde konutların fiyatları, vatandaşların ödeme gücüne uygun olarak belirleniyor. Başvuru süreçleri genellikle ilanlarla duyuruluyor ve başvurular online veya şahsen kabul ediliyor.