Torba yasa ile erken emeklilik müjdesi! Prim gün sayısı 5 yıl kazanç sağlayacak: 1999 sonrası SGK girişliler...

9 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE İSE...

Emekli olmak, birçok çalışanın hayalini süsleyen bir hedef. Ancak emekli olabilmek için belli başlı şartlar bulunuyor. Çalışanın yaş, hizmet yılı ve prim günü şartlarını tamamlamış olması gerekiyor. Bu kriterler ise genellikle sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihle belirleniyor. Eğer bu tarih 9 Eylül 1999'dan önceyse, emeklilik yaşı ve prim gün sayıları daha düşük oluyor. Ancak bu tarihten sonrasında kademeli olarak emeklilik yaşı 65'e kadar çıkabiliyor.