Torba yasa listesinde şema oluştu! 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim indirimi, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik...

Torba Yasa 2024, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor ve araştırılıyor. Önceden birçok maddesi kabul edilen yasanın kalan maddelerinin durumu büyük merak konusu. Özellikle emeklilere yönelik düzenlemelerin öne çıkması, 2024 yılının "Emekliler Yılı" olarak anılmasına yol açtı. Ekonomik anlamda birçok düzenlemenin de yasalaşması bekleniyor. Peki, Torba Yasa 2024 ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'te görüşülüyor mu, içeriğinde hangi maddeler var? İşte son gelişmeler...
Torba Yasa'nın kalan maddelerine yönelik beklentiler artmaya devam ediyor. 86 maddelik torba yasada önemli adımlar atılmış ve birçok düzenleme yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi odaklı emeklilik sistemi düzenlemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çevrildi. Peki torba yasa ne zaman onaylanacak, hangi maddeler var, son durum ne?
Torba yasa kalan maddeleri ile bekleniyor. 86 maddelik torba kanunda önemli bir adım kaydedilmiş ve birçok çalışma yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi başlıklı emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler için gözler Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda.
3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar vatandaşların araştırmalarına konu olsa da hangisinin torba yasa maddeleri arasında olacağı bilinmiyor.
Ancak kademeli emeklilik araştırması yapanlara Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi:
"Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."
BEKLENEN TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ
Beklenen maddeler netleşmezken ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konu başlıkları konu başlıkları gündeme geliyor. Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklinde açıkladığı çalışma torba yasada olacak mı merak konusu.
İşte, konuşmadan bazı kesitler:
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
TORBA YASA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Torba yasanın kalan maddelerinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor ancak henüz tarih netlik kazanmadı. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yürürlüğe girmişti.
3600 Ek Gösterge Düzenlemesi
15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi sağlanmıştı. Bakan Işıkhan, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesinin en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti.
Bağ-Kur 7200 Gün Düzenlemesi
Bağ-Kur'luların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalar devam ediyor. Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin seçim öncesi verilen bir söz olduğunu ve mutlaka yerine getirileceğini belirtti. Bu adımların bütçe disiplini doğrultusunda atılacağı vurgulandı.