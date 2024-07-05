Torba Yasa maddeleri oluştu: Emeklilik bekleyene müjde! 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik 7200 prim gün sayısı...

2024 yılı Torba Yasa maddeleri ve son durum gelişmeleri, Meclis'teki çalışmalarla birlikte gündeme geldi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM'de 3600 ek gösterge, taşeron işçilere kadro ve 7200 Bağ-Kur prim gün sayısı gibi konuların da torba yasada yer alıp almadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekonomiye yönelik konuları takip edenler, torba yasa içeriğine odaklanmış durumda. Torba yasa maddeleri, kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, 2024 torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte torba yasa ile ilgili son durum gelişmeleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
Torba yasanın ne zaman çıkacağı, 9. Yargı Paketi ile birlikte gündeme gelen önemli konulardan biri oldu. Milyonların beklediği 9. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bu teklife göre, İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışta teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde beşinden ve her durumda 1000 Türk lirasından az olamayacak. 3600 ek gösterge, taşeron işçilere kadro ve Bağ-Kur prim gün sayısı gibi konularda 9. Yargı Paketi'ne yönelik beklentiler yoğunlaştı. Peki, torba yasa Meclis'ten geçti mi ve maddeleri neler? İşte torba yasa ile ilgili son durum gelişmeleri.
TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.
3600 EK GÖSTERGE, KADEMELİ EMEKLİLİK, BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI VAR MI?
3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM
Ev kadınlarının prim desteği sağlanarak, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve bu sayede emeklilik hakkı elde etmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili çalışmanın başladığını açıkladı.
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?
Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:
Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur’luların prim gün sayısının SSK’lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim.
Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.