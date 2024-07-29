Torba Yasa gelişmeleri, 3600 ek gösterge ve Bağ-Kur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi ile birlikte gündemde yoğun ilgi görüyor. Resmi Gazete’deki gelişmelerin yakından takip edildiği bu dönemde, Torba Yasa birçok ekonomik düzenlemeyi içeriyor ve tüm maddeleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Peki, Torba Yasa çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, Torba Yasa ile ilgili son gelişmeler...
Torba Yasa gelişmeleri ve açıklamaları gündemde yer almaya devam ediyor. "Torba Yasa Meclis'ten geçti mi?" sorusu, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İçeriğinde 3600 ek gösterge ve Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı gibi önemli başlıkları barındıran yasanın ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki, Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:
"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.
İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.
Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.
Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Torba yasa 2024 maddeleri yürürlük tarihi ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.
Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.