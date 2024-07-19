Torba yasa son dakika açıklamalar: 3600 ek gösterge ve BAĞ-KUR 7200’de sevindiren gelişme! Meclis’ten geçti mi?

Bağkur 7200 prim gün sayısı konusu yakından takip ediliyor. Vergi paketi, Torba Yasa, 9. Yargı Paketi ve daha birçok gelişme gündemde yer alırken, vatandaşlar Bağkur 7200 prim gün sayısı ile ilgili açıklamaları dikkatle izliyor. Meclis'e sunulacak yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşmesi öngörülüyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? İşte, torba yasa açıklamaları ile Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında son gelişmeler!

1 / 9 Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi, erken emeklilik bekleyen vatandaşlar için büyük bir fırsat kapısı açıyor. 9 bin olan prim gün sayısının 7200 güne indirilmesi planlanıyor. Bu konudaki gelişmelerin Torba Yasa ile gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? İşte ayrıntılar...

2 / 9 ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM Esnafa erken emeklilik yolunda heyecan verici bir gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te değerlendirmeye alınan torba yasa teklifi, Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü şartının getirilmesiyle birlikte 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sunuyor.

3 / 9 Bu haber, uzun zamandır emeklilik özlemiyle yaşayan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için müjde niteliğinde. Ancak henüz resmi bir onaylanma olmadığı için, gelişmeleri yakından takip etmek ve resmi duyuruları beklemek büyük önem taşıyor.

4 / 9 BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK? TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

5 / 9 Sonuç olarak, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.

6 / 9 BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

7 / 9 Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

8 / 9 Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor.