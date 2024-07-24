TORBA YASA SON DAKİKA BUGÜN: Torba yasa yeni gelişme var mı, ne zaman onaylanacak? 3600 ek gösterge, taşerona kadro...

Torba Yasa gelişmeleri yakından takip ediliyor. Birçok ekonomik düzenlemeyi içermesi beklenen Torba Yasa, 3600 ek gösterge ve Bağ-Kur 7200 haberleri ile gündemde. 3600 ek gösterge sayesinde mevcut emeklilerin maaşı artacak, çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin ise hem emekli ikramiyesi hem de emekli aylığı yükselecek. SGK'da SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi gerçekleşirse, Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşecek ve bu düzenleme tamamlandığında Bağ-Kur'lular 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edebilecek. Peki, Torba Yasa maddeleri Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar…

1 / 7 Torba Yasa, Bakan Işıkhan'ın açıklamalarıyla birlikte yakından takip ediliyor. Maddeleri ve içeriğiyle birçok vatandaşın gündeminde olan yasanın içeriğinde 3600 ek gösterge ve Bağ-Kur 7200 gibi dikkat çeken konu başlıkları bulunuyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

2 / 7 TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

3 / 7 İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum: "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı. İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek. Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek. Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

4 / 7 BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

5 / 7 3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

6 / 7 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Torba yasa 2024 maddeleri yürürlük tarihi ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.