2024 Torba Yasa, milyonlarca vatandaşın dikkatini çeken düzenlemelerle dolu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ekim ayı itibarıyla yeniden çalışmalara başlayarak 28. Dönem 3. Yasama Yılı kapsamında ele alınacak olan bu 86 maddelik yasa teklifi, sosyal güvenlik, ekonomi, emeklilik ve vergi düzenlemeleri gibi birçok alanda yenilikler içeriyor. Toplumun farklı kesimlerini etkileyen bu yasa, emeklilik sistemi, ek gösterge düzenlemeleri, kamu çalışanlarının özlük hakları ve ekonomik destek paketleri gibi önemli konuları gündeme taşıyor.

1 /8 Torba yasa teklifinde bugüne kadar 55 madde kabul edildi ve bu maddeler arasında birçok vatandaşın merakla beklediği yenilikler bulunuyor. Özellikle erken emeklilik beklentisi olan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili yeni düzenlemeler ve çalışma hayatında iyileştirmeler sağlayabilecek ek gösterge artışları dikkat çekiyor.

2 /8 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Torba Yasa'da Bulunacak mı? 3600 ek gösterge düzenlemesi, torba yasada önemli bir yer tutuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devlet memurları için bu düzenlemenin yakında hayata geçirileceğini duyurdu.

3 /8 Bakan Işıkhan, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı ve bu düzenlemenin torba yasada yer alacağını belirtti.

4 /8 Ev Hanımlarına Yönelik Emeklilik İmkanları Torba yasadaki dikkat çekici düzenlemelerden biri de ev hanımlarına emeklilik fırsatı sunması. Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği sağlanarak, ileride emekli olma şansı elde edilecek.

5 /8 Özellikle sigortalı çalışamayan ev hanımları, bu destekle sosyal güvenlik sistemine dahil olacak ve emeklilik hakkı kazanabilecek. Bakan Işıkhan, ev hanımlarına yönelik %33 oranında prim desteği sağlayacak bir sistemin kurulacağını açıkladı ve bu düzenlemenin orta vadede hayata geçirilmesi planlanıyor.

6 /8 SSK ve Bağ-Kur Primlerinin Eşitlenmesi Torba yasa kapsamında bir diğer önemli konu ise SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi. Bağ-Kur'luların 9.000 gün olan prim ödeme süresinin 7.200 güne düşürülmesi için çalışmalar sürüyor. Bakan Işıkhan, seçim öncesi verilen bu sözün mutlaka yerine getirileceğini belirtti.

7 /8 Torba Yasa'nın Yürürlük Tarihi Ne Zaman Olacak? Torba yasadaki maddelerin yürürlüğe gireceği tarih henüz netleşmedi. Ancak TBMM'deki görüşmeler tamamlandıktan sonra bir takvim oluşturulması bekleniyor.