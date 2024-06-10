"Doğalgaz desteği torba yasada olacak mı, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Torba yasa kapsamında, dar gelirli hanelerin doğal gaz faturasının bir kısmını devlet karşılayacak. Bu düzenleme, doğal gaz desteğinin sona ermesiyle zam olup olmayacağını merak edenler için de bir çözüm olarak görülüyor. Peki Doğalgaz desteği torba yasada olacak mı, var mı? Başvuru şartları...

1 / 6 Dar gelirli haneler için doğalgaz faturası desteği geliyor. Torba yasa kapsamında, dar gelirli ailelerin doğalgaz faturalarının bir kısmı devlet tarafından karşılanacağı iddiası gündeme geldi. Bu düzenleme, doğalgaz desteğinin sona ermesiyle zam olup olmayacağını merak edenler için de bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

2 / 6 YENİ YARGI PAKETİ TORBA YASADA VAR MI? İçerisinde genel olarak infaz düzenlemelerinin yer aldığı torba kanun teklifi kamuoyunda 8. yargı paketi olarak kabul ediliyordu.

3 / 6 Düzenleme Mart ayı başında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu torba kanun teklifiyle şuan beklenen ve içerisinde Bağ-Kur 7200 günde emeklilik, 3600 ek gösterge gibi olası düzenlemelerin yer alması beklenen torba yasa birbirinden farklıdır.

4 / 6 "DOĞAL GAZ DESTEĞİ GELİYOR" İDDİASI Mayıs başında sona eren 25 metreküplük doğalgaz desteğinin ardından, yeni bir zam olup olmayacağı merak ediliyordu. Yeni düzenleme ile dar gelirliler, fatura desteğinden yararlanabilecek.

5 / 6 Dar gelirli haneler, doğalgaz faturalarının sadece bir kısmını ödeyecek, kalan kısmı ise devlet tarafından karşılanacak. Örneğin, yüksek gelirli bir haneden 3 bin TL'lik fatura tamamen alınırken, dar gelirli bir haneden sadece yüzde 30'u alınacak, geri kalanı devlet tarafından ödenecek.