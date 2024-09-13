Torba yasada 86 maddelik Meclis rotası oluştu! Taşerona kadro, 3600 ek gösterge, TYP, ev hanımlarına emeklilik...

2024 yılı torba yasa düzenlemeleri, ekonomik ve sosyal alandaki birçok önemli maddeyi içermesi nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. 86 maddelik torba yasa kapsamında çeşitli düzenlemeler yapılmış olup, bu maddelerin bir kısmı Meclis'te kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, torba yasayla ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesine neden oluyor.
2024 yılına ait 2. Torba Yasa, ekonomik düzenlemeler ve sosyal haklarla ilgili önemli maddeler içerdiği için yakından takip ediliyor. Özellikle 3600 ek gösterge ve Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı gibi konular vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Torba yasa, bu düzenlemeler sayesinde birçok çalışan ve emekli için önemli iyileştirmeler sunabilir.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM
Ev kadınlarının prim desteği sağlanarak, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve bu sayede emeklilik hakkı elde etmesi gündemde.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili çalışmanın başladığını açıkladı.
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?
Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:
Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.
TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı.
Düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.
3600 EK GÖSTERGE, KADEMELİ EMEKLİLİK, BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI VAR MI?
3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.