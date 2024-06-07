Milyonlarca kişinin beklediği torba yasa Meclis'e sunuluyor. Esnaftan emeklilere, işçilerden memurlara ve kadınlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bu düzenlemeler, bazıları için emekliliği kolaylaştırırken bazıları için de gelirleri artıracak. İlk torba yasa, emekliler için bekleniyor. Ardından Meclis'e gelecek diğer torba yasalarda memurlara 3600 ek gösterge, 100 bin taşerona kadro ve ev hanımlarına emeklilik gibi düzenlemeler yer alacak. İşte torba yasa ile ilgili son gelişmeler...

1 / 12 Torba yasa 2024 ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Düzenlemeyle ilgili kademeli emeklilik konusuna açıklık getiren Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgiler büyük ilgi görüyor. Bağkur 7200 günden emeklilikten 3600 ek göstergeye kadar pek çok konu araştırılıyor. Peki, torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? İşte detaylar...

2 / 12 YENİ YARGI PAKETİ TORBA YASADA VAR MI? İçerisinde genel olarak infaz düzenlemelerinin yer aldığı torba kanun teklifi kamuoyunda 8. yargı paketi olarak kabul ediliyordu.

3 / 12 Düzenleme Mart ayı başında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu torba kanun teklifiyle şuan beklenen ve içerisinde Bağ-Kur 7200 günde emeklilik, 3600 ek gösterge gibi olası düzenlemelerin yer alması beklenen torba yasa birbirinden farklıdır.

4 / 12 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

5 / 12 EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM Ev kadınlarının prim desteği sağlanarak, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve bu sayede emeklilik hakkı elde etmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili çalışmanın başladığını açıkladı.

6 / 12 BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ? Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi: Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur’luların prim gün sayısının SSK’lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak.

7 / 12 Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.

8 / 12 BAKAN IŞIKHAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA! Taşerona kadro ile birlikte merak edilen bir diğer konu olan 3600 ek göstergeyle ilgili Bakan Işıkhan’dan beklenen açıklama gelmişti.

9 / 12 Bakan Işıkhan “15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuştu.

10 / 12 Bakan Işıkhan, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçirdiklerini kaydetti.

11 / 12 9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK? 9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürmeye devam ediyor. Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti.