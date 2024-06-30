Torba Yasa'da müjdeler sıralandı! Taşerona kadro, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına emeklilik...

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren konuları içeren yasa tasarısında, 3600 ek gösterge, 7200 Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik ve kademeli emeklilik gibi birçok önemli madde bulunuyor. Bu yasa ile birlikte Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınacak. Peki, Torba Yasa'nın maddeleri ve içeriği nelerdir, ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, maddeler ve içerik hakkında son durum!
Torba Yasa gelişmeleri dikkatle takip ediliyor. 86 maddelik yasanın 55 maddesi kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Şimdi ise gözler, kalan maddelerin ne zaman onaylanacağına çevrildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ekonomik düzenlemeleri içeren yasada birçok yeni düzenleme bulunuyor. Peki, Torba Yasa maddeleri ve içeriği nelerdir, ne zaman yürürlüğe girecek?
TORBA YASA 2024 SON DURUM
Torba yasa kalan maddeleri ile bekleniyor. 86 maddelik torba kanunda önemli bir adım kaydedilmiş ve birçok çalışma yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi başlıklı emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler için gözler Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda.
3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar vatandaşların araştırmalarına konu olsa da hangisinin torba yasa maddeleri arasında olacağı bilinmiyor.
Ancak kademeli emeklilik araştırması yapanlara Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi:
"Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."
BEKLENEN TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ
Beklenen maddeler netleşmezken ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konu başlıkları konu başlıkları gündeme geliyor. Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklinde açıkladığı çalışma torba yasada olacak mı merak konusu.
İşte, konuşmadan bazı kesitler:
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
TORBA YASA MECLİS'E GELDİ Mİ, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Torba yasanın kalan maddelerinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor ancak henüz tarih netlik kazanmadı. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yürürlüğe girmişti.