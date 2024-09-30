Torba yasadan erken emeklilik çıktı! EYT sonrası 1999-2008 yılları arasında SGK girişi olanlara gün doğdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor. Meclis’in açılmasıyla birlikte sosyal güvenlik alanında yapılması planlanan kapsamlı reformlar, çalışma hayatında ve emeklilik sisteminde köklü değişiklikler getirecek. Özellikle çalışanlar ve emekliler için önemli düzenlemeler masaya yatırılacak. Gelir artırıcı adımların yanı sıra, prim gün sayılarında kolaylıklar ve erken emeklilik fırsatları gibi vatandaşları yakından ilgilendiren yenilikler de gündeme gelecek. Çalışanlar ve emekliler için neler yapılacağı, hangi reformların hayata geçirileceği ise büyük merak konusu. İşte yeni dönemde Meclis gündemine gelecek sosyal güvenlik reformları ile ilgili gelişmeler...

1 /10 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayarak yoğun bir gündemle faaliyetlerine dönecek. Özellikle çalışma hayatı ve emeklilik sistemine yönelik kapsamlı reformların Meclis’e taşınması planlanıyor. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren bu düzenlemeler, sosyal güvenlik sistemine önemli yenilikler getirecek. Prim gün sayılarında değişiklikler, erken emeklilik fırsatları ve gelir artırıcı adımlar gibi birçok konu Meclis’in öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. İşte yeni yasama yılında Meclis’in ele alacağı düzenlemelerin detayları...

2 /10 ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK Hazırlığı süren Bağ-Kur düzenlemesinin yeni yasama yılında TBMM'ye sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle Bağ-Kur'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e indirilecek. Düzenlemeye 1 milyon küçük esnafın dahil edilmesi bekleniyor. Kapsama giren esnafın “10 ve daha az kişi çalıştıran” olarak belirlenebileceği konuşuluyor. Eğer düzenleme geniş tutulursa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li esnaflar, 7200 günle emekli olabilecekler.

3 /10 EV KADINLARINA KOLAY EMEKLİLİK Yeni yasama döneminde ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik desteği sağlamak amacıyla bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeyle, isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi olan 6 bin 400 TL’nin 2 bin 133 TL'si devlet tarafından ödenecek. Ev kadınları, ayda 4 bin 267 TL ödeyerek emekli olabilecekler.

4 /10 MEMURLARA EK GÖSTERGE Memurlarla ilgili olarak 3600 ek gösterge düzenlemesi de yeni yasama döneminde Meclis'e taşınacak. Bu düzenleme, memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni gibi birinci dereceye gelmiş kamu görevlilerini kapsayacak. Düzenlemeyle birlikte, hem emekli olanların maaşları hem de çalışan memurların emekli ikramiyeleri artacak.

5 /10 ESNEK ÇALIŞMA Uzaktan ve esnek çalışmaya yönelik yeni çalışma modelleri hayata geçirilecek. Orta Vadeli Program’da (OVP) da yer aldığı gibi, 2025'in ilk çeyreğinde uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma modellerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak. İş dünyasının ihtiyaçlarına ve iş-özel yaşam dengesine göre bu modeller şekillenecek.

6 /10 MESAİ SAATLERİ MASADA Dünyada gündemde olan mesai saatleri konusu Türkiye'de de gündeme gelecek. Özellikle 4 gün mesai, 3 gün izin formülü tartışılacak. Yeni çalışma modellerinde meslekler ve sektörlere göre farklı uygulamalar olabileceği öngörülüyor.

7 /10 ÇOK ÇALIŞANA YÜKSEK AYLIK Sosyal güvenlik reformu kapsamında, daha fazla çalışmayı teşvik eden düzenlemeler yapılacak. Bu reformlarla sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek. Reformun 2025 yılının ikinci çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

8 /10 EMEKLİYE EK ZAM Emekliler için Ocak 2025'te yapılacak zammın yanı sıra refah payı ek zamlar da gündeme gelecek. Bu zam oranları için ayrıca yasal düzenleme yapılması öngörülüyor.

9 /10 TARİH FARKINA AYAR Emeklilik başvuru tarihine göre maaş farkları oluşabiliyor. Verilere göre, bu yıl emekli olmanın 2025'te olmaktan daha avantajlı olacağı belirtiliyor. Bu farkın yüzde 30 civarında olabileceği hesaplanıyor.