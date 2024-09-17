Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 30 Temmuz 2024'te yapılan son oturumun ardından tatile girdi. Ancak Eylül ayının gelmesiyle birlikte yeni yasama dönemi için geri sayım başladı. TBMM'nin yeni yasama yılı, 1 Ekim 2024 tarihinde açılacak. Bu yeni dönemde, Meclis gündeminde önemli yasa tasarıları, ekonomik düzenlemeler ve toplumsal konuların yer alması bekleniyor. 1 Ekim'de başlayacak yeni dönemde Meclis Genel Kurulu'nda yoğun bir gündem olması bekleniyor.
Meclis'in ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. TBMM 3. yasama yılında hangi konuların ele alınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak. Peki Yeni yasama yılında görüşülecek konular neler, torba yasa çıkacak mı, ne zaman yasalaşacak? TBMM’de bu dönem hangi yasalar kabul edilecek?
MECLİS YENİ YASAMA DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 30 Temmuz 2024'te tatile girdikten sonra yeni yasama dönemi için geri sayım başladı. TBMM'nin 2024-2025 yasama dönemi, 1 Ekim 2024 tarihinde açılacak. Bu açılışla birlikte komisyonlar yeniden aktif hale gelecek ve yasa teklifleri ile tasarıları detaylı şekilde ele alacaklar. Yeni dönemde Meclis, önemli ekonomik düzenlemeler, toplumsal konular ve Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren kritik kararlarla yoğun bir çalışma temposuna girecek.
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, MECLİS’TE HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 31 Ekim 2023 tarihinde 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planını kabul etti. Ayrıca, 23 Ocak'ta İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi de Genel Kurulda kabul edildi. Bunun yanında, Genel Kurulda görüşülmeye başlanan ve bazı maddeleri kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifinin görüşmeleri, yeni yasama yılına bırakıldı.
Komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan ve kabul edilen 9. Yargı Paketi ile Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun Teklifi de henüz Genel Kurulda görüşülemedi. Ancak, bu tekliflerin bazı maddeleri, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenerek Genel Kurulda kabul edilen maddeler arasında yer aldı.
Yeni yasama döneminde, bu önemli yasa teklifleri tekrar ele alınacak ve üzerinde yoğun çalışmalar yürütülecek.