Meclis'in ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. TBMM 3. yasama yılında hangi konuların ele alınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak. Peki Yeni yasama yılında görüşülecek konular neler, torba yasa çıkacak mı, ne zaman yasalaşacak? TBMM’de bu dönem hangi yasalar kabul edilecek?