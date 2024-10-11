TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir mi? TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi? Frekans bilgileri...

"Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi? TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT Tabii, Türkiye’nin yerli dijital platformu olarak spor karşılaşmalarını ve geniş içerik yelpazesini ücretsiz olarak sunmaktadır. Özellikle 2024-2025 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nin yayın haklarını elinde bulunduran Tabii, bu maçların izlenmesini sağlayacak.

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