Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği gelişmelerden biri, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) tarafından yapılan temettü dağıtım açıklaması oldu. Şirket, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi bildirim ile hisse başına verilecek temettü miktarını ve dağıtım tarihini duyurdu. Peki, Tüpraş ne kadar ve ne zaman temettü dağıtacak? İşte, detaylar...