Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu

Türkiye'nin en varlıklı şehirleri 2024 yılı için güncellenmiş liste, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) FinTürk verilerine dayanarak hazırlandı. Söz konusu veriler, şehirlerin ekonomik gücünü ve finansal durumunu ortaya koyan önemli göstergeler sunuyor. Bu liste, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ekonomik faaliyetlerin yanı sıra, şehirlerin yatırım potansiyelini de değerlendiriyor.

1 /11 BDDK'nın "İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri"ne dayanarak Türkiye'nin en varlıklı şehirleri belirlendi. Bu veriler, şehirlerin finansal durumu, banka varlıkları ve ekonomik aktiviteleri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Sonuçlar, Türkiye'nin ekonomik haritasını çizerken, farklı şehirlerin bankacılık sektörü üzerindeki etkilerini de gözler önüne seriyor. Listede öne çıkan şehirler, yatırımcılar için stratejik fırsatlar sunarak ekonomik büyüme açısından dikkat çekiyor.

2 /11 Peki İlk 10'a hangi iller yer alıyor: İşte liste... 10. MERSİN 209 milyar 33 milyon 536 bin TL

3 /11 9. KONYA 210 milyar 878 milyon 525 bin TL

4 /11 8. MUĞLA 211 milyar 376 milyon 926 TL

5 /11 7. ADANA 236 milyar 144 milyon 441 bin TL

6 /11 6. KOCAELİ 319 milyar 80 milyon 233 bin TL

7 /11 5. BURSA 442 milyar 526 milyon 694 bin TL

8 /11 4. ANTALYA 513 milyar 842 milyon 573 bin TL

9 /11 3. İZMİR 848 milyar 34 milyon 420 bin TL

10 /11 2. ANKARA 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL