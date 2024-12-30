Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kentte kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 30 Aralık Pazartesi günü ara verildi. Bugün kar tatili yapan öğrenciler 31 Aralık Salı günü okul var mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki Uşak'ta yarın okullar tatil mi?
Bugün okulların tatil olduğu Uşak’ta öğrenciler yarın okul var mı, kar tatili olacak mı? Valilikten son dakika açıklama geldi mi? sorularına yanıt arıyor. Uşak'ta etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edeceği, buzlanma tehlikesinin olabileceği ve hava koşulları nedeniyle bugün (30 Aralık Pazartesi) okulların tatil edildiği açıklandı. Peki Uşak'ta yarın (31 Aralık Salı) okullar tatil mi valilikten açıklaması geldi mi?
Uşak'ta yarın okullar tatil mi valilikten açıklaması geldi mi?
Uşak Valiliğinden yarın için (31 Aralık Salı günü) kar tatili açıklaması gelmedi. Valilikten kar tatil açıklaması geldiğinde detaylar haberde yer alacaktır.
Uşak Valiliği'nden bugünkü kar tatiline ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yarın, ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Saat 12.00'ye kadar ilimiz merkezinde trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir."