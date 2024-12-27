Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren ve hükümetle pazarlık yapılarak alınan zam 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, diğer 6 ayı için de yüzde 5 olmuştu. Başka bir deyişle memur ve memur emeklileri eğer enflasyon farkı oluşmazsa 2025 yılında kümülatif olarak yüzde 11.3 zamma razı gelmişti.





Bu doğrultuda 1/4 öğretmen maaşının ocak ayında 47433’ten 52366’ya çıkması bekleniyor. 1/4 uzman öğretmen maaşının ise 52568’den 58035’e çıkacağı tahmin ediliyor.