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Ve son dakika açıklandı! Maaşlar baştan sona değişecek: Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

09:31 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:12 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Ocak 2025'te milyonlarca memur ve memur emeklisi için maaş artışları, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zamları ile belirlenecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri ve piyasa fiyatlarındaki değişimler, Ocak ayındaki maaş artışlarının önemli ölçüde yüksek olabileceğine işaret ediyor. Peki Ocak ayında emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

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Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi, Ocak 2025'te alacakları zamları büyük bir merakla bekliyor. Bu zam, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkının bir araya gelmesiyle belirlenecek. İşte Ocak zammı için güncel hesaplamalar...

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Ocak 2024'te yapılacak zam oranı, yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi için büyük önem taşıyor. Bu zam oranı, toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkıyla belirlenecek.

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Geçtiğimiz yıl Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına ek olarak, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon farkı da Ocak ayındaki maaşlara yansıtılacak. Şu anda, bu farkın ne kadar olacağı ve nihai zam oranının ne şekilde belirleneceği, özellikle enflasyon beklentileri ve tahminlerine bağlı olarak merak konusu.

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Enflasyon Farkı Nasıl Hesaplanır?

Enflasyon farkı hesaplaması, 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşması durumunda devreye giriyor. Bu fark, toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 6'lık zamma eklenerek nihai maaş artış oranını belirler. Mevcut tahminler, enflasyon farkı alınacağını gösteriyor ve bu kapsamda üç farklı formül öne çıkıyor:

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Merkez Bankası Tahminlerine Göre Formüller

Formül 1: 2024 Enflasyonu Yüzde 38

İkinci 6 Aylık TÜFE: Yüzde 10.64

Enflasyon Farkı: Yüzde 0.58

Ocak Zammı: Toplam yüzde 6.62

En Düşük Memur Maaşı: Mevcut 39.205 TL olan maaş, yüzde 6.62 zamla 41.801 TL'ye çıkacak.

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Mevcut 17.588 TL olan maaş, yüzde 6.62 zamla 18.752 TL'ye yükselecek.

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Formül 2: 2024 Enflasyonu Yüzde 42

İkinci 6 Aylık TÜFE: Yüzde 13.84

Enflasyon Farkı: Yüzde 3.49

Ocak Zammı: Toplam yüzde 9.70

En Düşük Memur Maaşı: Yüzde 9.70 zamla 43.008 TL'ye çıkacak.

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Yüzde 9.70 zamla 19.294 TL'ye yükselecek.

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Formül 3: 2024 Enflasyonu Yüzde 43.31

İkinci 6 Aylık TÜFE: Yüzde 14.89

Enflasyon Farkı: Yüzde 4.45

Ocak Zammı: Toplam yüzde 10.71

En Düşük Memur Maaşı: Yüzde 10.71 zamla 43.404 TL'ye çıkacak.

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Yüzde 10.71 zamla 19.471 TL'ye yükselecek.

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En Düşük Memur ve Memur Emeklisi Maaşları

Ocak 2024 zammıyla birlikte, en düşük memur maaşı ve en düşük memur emeklisi maaşı önemli ölçüde artacak. Bu maaş artışları, enflasyon oranına göre değişiklik gösterecek.

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En Düşük Memur Maaşı: Mevcut 39.205 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 6.62 zamla 41.801 TL'ye, yüzde 9.70 zamla 43.008 TL'ye, ve yüzde 10.71 zamla 43.404 TL'ye yükselebilir. En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Mevcut 17.588 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı, yüzde 6.62 zamla 18.752 TL'ye, yüzde 9.70 zamla 19.294 TL'ye, ve yüzde 10.71 zamla 19.471 TL'ye çıkabilir.

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Örnek Memur Maaşları

Ocak 2024 zammı ile birlikte çeşitli pozisyonlarda görev yapan memurların maaşları şu şekilde artabilir:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu, 1/4)

Mevcut Maaş: 59.467 TL

Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 63.403 TL

Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 65.235 TL

Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 65.835 TL

Memur (Üniversite Mezunu, 9/1)

Mevcut Maaş: 40.817 TL

Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 43.519 TL

Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 44.776 TL

Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 45.188 TL

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Uzman Öğretmen (1/4)

Mevcut Maaş: 52.568 TL

Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 56.048 TL

Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 57.667 TL

Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 58.198 TL

Başkomiser (3/1)

Mevcut Maaş: 58.338 TL

Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 62.199 TL

Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 63.996 TL

Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 64.586 TL

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Uzman Doktor (1/4)

Mevcut Maaş: 97.836 TL

Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 104.312 TL

Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 107.326 TL

Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 108.314 TL

Örnek Memur Emeklisi Maaşları

Memur emeklilerinin maaşları da Ocak zammı ile birlikte önemli ölçüde artacak:

Müsteşar (1/1)

Mevcut Maaş: 63.947 TL

Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 68.180 TL

Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 70.150 TL

Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 70.795 TL

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Genel Müdür (1/1)

Mevcut Maaş: 56.597 TL

Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 60.344 TL

Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 62.087 TL

Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 62.658 TL

Memur (Lisans Mezunu, 1/4)

Mevcut Maaş: 21.479 TL

Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 22.901 TL

Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 23.563 TL

Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 23.780 TL

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Öğretmen (1/4)

Mevcut Maaş: 26.372 TL

Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 28.118 TL

Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 28.930 TL

Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 29.196 TL

Polis Memuru (1/4)

Mevcut Maaş: 26.594 TL

Yüzde 6.62 Zamlı Maaş: 28.355 TL

Yüzde 9.70 Zamlı Maaş: 29.174 TL

Yüzde 10.71 Zamlı Maaş: 29.443 TL

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Ocak 2024'te memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yapılacak artış, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışına bağlı olarak şekillenecek. Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşması durumunda, memurlar ve memur emeklileri ek enflasyon farkı alacak. Mevcut tahminler, enflasyon farkının alınacağı yönünde.

#emekli maaşları
#memur maaşı
#Memur maaş zammı
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