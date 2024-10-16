EKİM SONUNDA YAĞIŞLI BİR BİR SİSTEM GELEBİLİR





Genel olarak bakıldığında büyük şehirler için bu üşümeye bu yağmur çok az kalacak, İstanbul ve Ankara için 10-30 mm arası yağmur tahmini var. İzmir’de o da yok, şehirde ciddi bir kuraklık söz konusu. Manisa, Burdur, Isparta, Antalya ve Konya benzer şekilde kurak, fakat Ekim ayının son haftasında yeni bir yağışlı sistem daha Türkiye’yi etkileyebilir. Yakın vade görünümü Karadeniz’deki aşırı yağış dışında kuraklık vaat ediyor. Bu sırada kışlık hafif montları ayarlamakta yarar var.