Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Havalar soğuyor! Meteoroloji'den 13 kent için sarı kodlu uyarı: Yarından itibaren başlayacak

Havalar soğuyor! Meteoroloji'den 13 kent için sarı kodlu uyarı: Yarından itibaren başlayacak

15:5016/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji tüm yurt için yeni uyarıda bulundu. Bu gece itibarı ile sıcaklıklar düşüyor kar, sağanak ve gök gürültülü sağanak geliyor. Yarın 13 kent için sarı kodlu uyarı geldi. Türkiye’de beklenen o soğuk günler yaklaştı, çarşamba öğlen saatlerinden itibaren Ukrayna ve Karadeniz üzerinden hareketini sürdüren hava Marmara’ya ulaşacak. İşte 17 Ekim 2024 Perşembe günü tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…

Yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinde başlıyor, perşembeden itibaren ise soğuk hava gelecek. Bugün Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak nedeniyle nedeniyle Artvin ve Rize için sarı kodlu uyarı yapıldı. 

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI


Ekim ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ardı ardına hava durumu uyarısı yaptı.

YARIN HAVA NASIL OLACAK? 17 EKİM 2024


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerimizden başlamak üzere Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte Kuzey, İç ve Doğu Bölgelerimizde yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Karadeniz’in yüksek kesimleri ve yaylaları ile Doğu Anadolu’nun Kuzey Doğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Önümüzdeki hafta başına kadar bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.

TÜM İLLERDEKİ HAVA DURUMU

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL? (17 EKİM 2024)


İstanbul’da yarın başlayan soğuma perşembe ve cuma sürecek, hafta sonu olduğunda güneş, parçalı bulutların arasından görünür fakat artık gün içi sıcaklıklar 16 ila 18°C’lere düşmüş olacak. İstanbul’da ve Bursa, Kocaeli gibi merkezlerde hava hissedilir biçimde serinleyecek. Bu sırada çarşamba öğlen, perşembe sabah ve cuma sabah saatleri kısa yağmur geçişleri görülebilir. İstanbul’da hava soğuyacak ama kuvvetli bir yağış henüz beklenmiyor.

ANKARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KIŞ HAVASI GELİYOR


Ankara’da perşembe ve cuma günleri gündüz 10°C’ye düşecek sıcaklıklar, şehre bir kış havası getirecek. Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara ve Doğu Anadolu’da bazı merkezlerde 18-19-20 Ekim gece sıcaklıkları 0°C’nin altına düşebilir. Uzun zamandan sonra “hafif kuvvette buzlanma uyarısı” duyabiliriz. Bolu, Ankara, Eskişehir ve çevresinde hafta sonu yolculuk yapacaklar, hafif yağmur geçişi beklenen cuma gecesinden sonra yollarda zemin kayganlaşabilir.

EKİM SONUNDA YAĞIŞLI BİR BİR SİSTEM GELEBİLİR


Genel olarak bakıldığında büyük şehirler için bu üşümeye bu yağmur çok az kalacak, İstanbul ve Ankara için 10-30 mm arası yağmur tahmini var. İzmir’de o da yok, şehirde ciddi bir kuraklık söz konusu. Manisa, Burdur, Isparta, Antalya ve Konya benzer şekilde kurak, fakat Ekim ayının son haftasında yeni bir yağışlı sistem daha Türkiye’yi etkileyebilir. Yakın vade görünümü Karadeniz’deki aşırı yağış dışında kuraklık vaat ediyor. Bu sırada kışlık hafif montları ayarlamakta yarar var.

#hava durumu
#meteoroloji
#istanbul hava durumu
#ankara hava durumu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar olacak?