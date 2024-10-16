Meteoroloji tüm yurt için yeni uyarıda bulundu. Bu gece itibarı ile sıcaklıklar düşüyor kar, sağanak ve gök gürültülü sağanak geliyor. Yarın 13 kent için sarı kodlu uyarı geldi. Türkiye’de beklenen o soğuk günler yaklaştı, çarşamba öğlen saatlerinden itibaren Ukrayna ve Karadeniz üzerinden hareketini sürdüren hava Marmara’ya ulaşacak. İşte 17 Ekim 2024 Perşembe günü tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…
Yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinde başlıyor, perşembeden itibaren ise soğuk hava gelecek. Bugün Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak nedeniyle nedeniyle Artvin ve Rize için sarı kodlu uyarı yapıldı.
METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI
Ekim ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ardı ardına hava durumu uyarısı yaptı.
YARIN HAVA NASIL OLACAK? 17 EKİM 2024
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerimizden başlamak üzere Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Soğuk havayla birlikte Kuzey, İç ve Doğu Bölgelerimizde yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Karadeniz’in yüksek kesimleri ve yaylaları ile Doğu Anadolu’nun Kuzey Doğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.
Önümüzdeki hafta başına kadar bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL? (17 EKİM 2024)
İstanbul’da yarın başlayan soğuma perşembe ve cuma sürecek, hafta sonu olduğunda güneş, parçalı bulutların arasından görünür fakat artık gün içi sıcaklıklar 16 ila 18°C’lere düşmüş olacak. İstanbul’da ve Bursa, Kocaeli gibi merkezlerde hava hissedilir biçimde serinleyecek. Bu sırada çarşamba öğlen, perşembe sabah ve cuma sabah saatleri kısa yağmur geçişleri görülebilir. İstanbul’da hava soğuyacak ama kuvvetli bir yağış henüz beklenmiyor.
ANKARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KIŞ HAVASI GELİYOR
Ankara’da perşembe ve cuma günleri gündüz 10°C’ye düşecek sıcaklıklar, şehre bir kış havası getirecek. Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara ve Doğu Anadolu’da bazı merkezlerde 18-19-20 Ekim gece sıcaklıkları 0°C’nin altına düşebilir. Uzun zamandan sonra “hafif kuvvette buzlanma uyarısı” duyabiliriz. Bolu, Ankara, Eskişehir ve çevresinde hafta sonu yolculuk yapacaklar, hafif yağmur geçişi beklenen cuma gecesinden sonra yollarda zemin kayganlaşabilir.
EKİM SONUNDA YAĞIŞLI BİR BİR SİSTEM GELEBİLİR
Genel olarak bakıldığında büyük şehirler için bu üşümeye bu yağmur çok az kalacak, İstanbul ve Ankara için 10-30 mm arası yağmur tahmini var. İzmir’de o da yok, şehirde ciddi bir kuraklık söz konusu. Manisa, Burdur, Isparta, Antalya ve Konya benzer şekilde kurak, fakat Ekim ayının son haftasında yeni bir yağışlı sistem daha Türkiye’yi etkileyebilir. Yakın vade görünümü Karadeniz’deki aşırı yağış dışında kuraklık vaat ediyor. Bu sırada kışlık hafif montları ayarlamakta yarar var.