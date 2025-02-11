Kar tatili haberleri ve son dakika okul tatili açıklamaları veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi ve birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkisini sürdirmesinin ardından bazı illerde eğitime ara veriliyor. Kar yağışının etkisini göstereceği illerde yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu merak kazandı. Bu noktoda vatandaşlar valiliklerden gelen son dakika açıklamalarına yöneldi. Peki, Yarın 12 Şubat Çarşamba günü okullar tatil olacak mı? Hangi iller ve ilçelerde yarın okullar tatil olacak? İşte MEB ve il valilikleri tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklamaları...
Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. Yurdun iç kesimlerinde etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle 12 Şubat Çarşamba (Yarın) okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 12 Şubat Çarşamba (Yarın) hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
12 ŞUBAT SALI HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Yarın kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Ayrıca, Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yılı olması nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü birçok ilde eğitime ara verdi. Anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de idari izinli sayılacak. Peki,Yarın 12 Şubat Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil olacak?
12 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER
Yurdun büyük bölümünde kar yağışı nedeniyle kar tatili oluyor. Okullardaki kar tatili kararları, illerdeki valilikler tarafından kararlaştırılıp resmi duyurular aracılığıyla kamuoyuna sunulmaktadır.
12 Şubat Pazartesi günü kar tatili olan iller şöyle;
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
11 Şubat'ta İstanbul'da kar yağışı nedeniyle Esenyurt, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi. Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu paylaştığı videoda "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da 12 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velilerin gündemini meşgul ediyor.
Her iki ilde henüz kar tatili hususunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu Valiliği, 10 Şubat Pazartesi günü için Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlimizin yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçemizin; Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okullarında, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi’nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ve Ünye ilçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda, 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Gümüşhane'de şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
SİVAS'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Sivas'ta şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Nevşehir'de şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri'de şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Bingöl'de şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kastamonu'da şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Tokat'ta şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
DÜZCE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Düzce'de şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa'da şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Rize'de şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Trabzon'da şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Giresun'da şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Adana'da şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konya'da şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Hatay'da şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Kars'ta şu an için Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.