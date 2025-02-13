Kar tatili haberleri ve son dakika okul tatili açıklamaları veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi ve birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkisini sürdirmesinin ardından bazı illerde eğitime ara veriliyor. Kar yağışının etkisini göstereceği illerde yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu merak kazandı. Bu noktoda vatandaşlar valiliklerden gelen son dakika açıklamalarına yöneldi. Peki, Yarın 14 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı? Hangi iller ve ilçelerde yarın okullar tatil olacak? İşte MEB ve il valilikleri tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklamaları...
Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. Yurdun iç kesimlerinde etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Şubat Cuma (Yarın) okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 14 Şubat Cuma (Yarın) hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
13 ŞUBAT CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
13 Şubat Perşembe günü için bazı illerde eğitim öğretime ara verildi. Bu iller şöyle:
Kırşehir
Bingöl
Elazığ
Amasya
Ordu
Kayseri
Malatya
Sivas
Nevşehir
Karaman
Kastamonu
Kahramanmaraş
Konya
Niğde
Erzincan
Adana
Yozgat
14 ŞUBAT 2025 CUMA KAR TATİLİ OLAN İLLER
Yurdun büyük bölümünde kar yağışı nedeniyle kar tatili oluyor. Okullardaki kar tatili kararları, illerdeki valilikler tarafından kararlaştırılıp resmi duyurular aracılığıyla kamuoyuna sunulmaktadır.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velilerin gündemini meşgul ediyor.
Her iki ilde henüz kar tatili hususunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu Valiliği, yarın okulların tatil edileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.
GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Gümüşhane'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
SİVAS'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Sivas'ta şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Nevşehir'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Bingöl'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kastamonu'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Tokat'ta şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
DÜZCE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Düzce'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Rize'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Trabzon'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Giresun'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Adana'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konya'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Hatay'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Kars'ta şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.