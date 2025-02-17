Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Tokat'ta kuvvetli kar yağışı beklenmekte. Peki Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı’da yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Salı hangi ilçede okullar tatil edildi?