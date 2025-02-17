Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahmini raporunu açıkladı. Kar yağışı yeniden geliyor. Havaların soğuması ve kar yağışının tekrardan etkili olmasıyla birlikte öğrenci ve veliler 18 Şubat Salı Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı’da okulların tatil olup olmayacağını merek ediyor. Peki yarın okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Tokat'ta kuvvetli kar yağışı beklenmekte. Peki Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı’da yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Salı hangi ilçede okullar tatil edildi?
Çorum’da yarın okullar tatil mi?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler Çorum Valiliği'nden gelecek açıklamayı yakından takip ediyor. Ancak şu ana kadar 18 Şubat Salı günü için Valilikten okulların tatil edilip edilmediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin hava şartlarını değerlendirerek gün içinde bir karar vermesi bekleniyor.
Amasya’da yarın okullar tatil mi?
Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Amasya’da okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda yarın eğitime ara verilip verilmeyeceğini yakından takip ediyor. 18 Şubat Salı günü için Amasya Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Amasya’da okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.
Tokat’ta yarın okullar tatil mi?
Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısında bulunduğu Tokat’ta 18 Şubat Salı günü için kar tatiline ilişkin şu ana kadar Valilikten herhangi bir açıklama yapılmadı.
Çankırı’da yarın okullar tatil mi?
Salı günü Çankırı’a kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle 18 Şubat Salı günü Çankırı merkez ve ilçelerinde okulların tatil olacağına ilişkin Valilikten bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
18 Şubat Salı günü hava durumu nasıl olacak? Kar nerede yağacak?
18 Şubat Salı günü hava durumuna göre ülkemizin Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olacak. İstanbul için beklenen yağışın ise çarşamba günü öğleden sonra görülmesi tahmin ediliyor. Yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor.