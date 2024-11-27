Yurdun iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hem ulaşımı hem de eğitim faaliyetlerini aksatmaya devam ediyor. Bugün birçok ilde alınan kar tatili kararlarının ardından, kar yağışının devam ettiği bölgelerde yarın için tatil beklentisi arttı. 28 Kasım Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, valiliklerden yapılacak açıklamalara bağlı olarak netlik kazanacak. Öğrenciler ve veliler, bulundukları il ve ilçelerdeki tatil kararlarını öğrenmek için resmi duyuruları yakından takip ediyor.
28 Kasım 2024 Yarın kar tatili olan iller listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini artırdığı yurt genelinde kar tatili haberleri peş peşe geliyor. 26 ve 27 Kasım tarihlerinde birçok ilde okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği bölgelerde 28 Kasım Perşembe günü için tatil beklentisi arttı.
28 KASIM PERŞEMBE (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde 25 Kasım Pazartesi ve 26 Kasım Salı günü için okullarda tatil kararı alındı.
27 Kasım Çarşamba günü okullarda kar tatili için resmi açıklamalar geldi. Konuyla ilgili Valilik açıklamaları haberimizin içerisinde...
27 KASIM'DA KAR TATİLİ OLAN İLLER
ERZİNCAN
Erzincan'da il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Valiliğimizin kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanılabilecek risk ve tehlikelere karşı ilimiz merkez ve merkeze bağlı köy ile beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Ayrıca, Çayırlı Kaymakamlığından da yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma ve yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.
ORDU
Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu ifade edildi.
Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk mahallelerinde bulunan okullarda ve Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Mahallesi'ndeki tüm okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."
Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
BAYBURT
Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BİNGÖL
Bingöl'ün Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Merkez ve Solhan ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ve Solhan ilçemizde ise taşımalı eğitim ile okullara erişi sağlanan öğrencilerimiz için 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. İl merkezi ve adi geçen ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de ayni gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
KAYSERİ
Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı ancak kar yağışının durması ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Buzlanmanın meydana getireceği muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 27 Kasım 2024 Çarşamba günü bir 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Valiliğimizin resmi sitesi, sosyal medya hesapları ve Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in sosyal medya hesapları dışında yayınlanan bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.
SİVAS
Sivas'ta buzlanma riski nedeniyle, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının durmasıyla hava sıcaklığının ciddi şekilde düşeceği ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.
Alınan tedbirler kapsamında il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumları, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitim yapılamayacak. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan ve kreş veya anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
ARTVİN
Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre ilçede aşırı buzlanma beklendiği ve bu durumun ulaşımı aksatarak risk oluşturabileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlimizde devam eden kar yağışına ilaveten, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre Şavşat ilçemizde aşırı buzlanma beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezleri'nde 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günleri eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca ilçemizdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihlerde izinli sayılacaktır.”
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede yetkililer, vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
HAKKARİ
Hakkari Valiliğinden yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde gece saatlerinde devam edecek yoğun kar yağışı ve akabinde hava sıcaklığın eksi derecelere düşmesi sebebiyle meydana gelebilecek don ve buzlanma riskleri nedeniyle 27 Kasım 2024 Çarşamba günü ilimiz genelinde yüksek eğitim kurumları, özel kreş ve özel anaokulları, halk eğitimi merkezi kursları rehberlik ve araştırma merkezleri hariç, tüm resmi anaokulları, resmi özel ilk ortaokul ve lise dereceli eğitim kursları ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.
28 Kasım için gelecek açıklamalar oldukça haberimize eklenecektir.